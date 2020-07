Verona, i convocati di Juric per il match contro la Lazio (Di domenica 26 luglio 2020) Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Hellas Verona e Lazio. I gialloblu sono desiderosi di ripetere quanto fatto all’andata andando ad infastidire la squadra di Inzaghi. Sono però diverse le assenze con Verre che si è aggiunto agli indisponibili Kumbulla, Pazzini, Adjapong e Dawidowicz. convocati 1 Silvestri 4 Veloso 5 Faraoni 7 Badu 8 Eysseric 9 Stepinski 10 Di Carmine 13 Rrahmani 16 Borini 18 Lucas 20 Zaccagni 21 Gunter 22 Berardi 23 Dimarco 28 Terracciano 29 Salcedo 32 Pessina 34 Amrabat 88 Lazovic 96 Radunovic Leggi su sportface

