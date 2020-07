Teatro San Carlo: i fuochi d’artificio fermano la Tosca in piazza del Plebiscito (Di domenica 26 luglio 2020) “Ho iniziato il mio mandato di sovrintendente del San Carlo nel periodo peggiore della storia del Teatro dal secondo dopoguerra, nel pieno dell’emergenza sanitaria”, ha esordito Stéphane Lissner, una carriera brillante, da sovrintendente e direttore artistico del Teatro La Scala, primo non italiano a rivestire questo incarico nella storia del Massimo meneghino, a direttore dell’Opera de Paris. Per il suo debutto alla guida del lirico napoletano ha fatto le cose en grandeur. In sintonia con Emmanuela Spedaliere, neo direttore generale (auguri per prestigioso incarico) hanno giocato la carta del pokerissimo. Tre appuntamenti: La Tosca di Puccini, l’Aida di Verdi e la Nona di Beethoven (con repliche). E siccome lo hanno chiamato il cartellone della rinascita l’anteprima de La ... Leggi su ilfattoquotidiano

vaticannews_it : #26luglio Si sta per concludere il #FestivaldiSanMiniato - LunariaTeatro : Riparte #FestivalLunaria #InUnaNottedEstate per tornare ad emozionarci tutti insieme di nuovo grazie alla magia del… - infoitcultura : Il Teatro San Carlo di Napoli riparte con la Tosca di Puccini - infoitcultura : Napoli, Teatro San Carlo: la Tosca in Piazza Plebiscito interrotta da fuochi d'artificio abusivi. - infoitcultura : Teatro San Carlo in piazza Plebiscito: la Tosca interrotta dai fuochi d’artificio (VIDEO) -