Roma, si getta dal Pincio dopo lite con fidanzata: muore a 21 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia nella notte a Roma. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiarite, ma un giovane di 21 anni ha perso la vita, si sarebbe gettato da una terrazza. Morire per un litigio con la fidanzata. Qualcuno dice anche per un bicchiere di troppo, ma a causare il suicidio di un 21enne Romano, sarebbe stata proprio una discussione con l’amata coetanea. Le dinamiche sono ancora da chiarire, gli investigatori ci stanno lavorando dalla notte del 26 luglio: la tragedia intorno alle 2:30. Il ragazzo si è lanciato dalla terrazza del Pincio, in viale Gabriele D’Annunzio, e si è schiantato al suolo dopo un volo di 15 metri. Immediati i soccorsi chiamati dalla stessa fidanzata che però purtroppo non sono ... Leggi su chenews

