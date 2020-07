Regione Lazio, assessore alla sanità: “Presto un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dei Paesi a rischio” (Di domenica 26 luglio 2020) “Faremo un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorita’ e’ quella di difendere Roma e il Lazio”. Queste le dichiarazioni dell’assessore alla sanità della Regione Lazio che ha annunciato il provvedimento mirato a contenere i casi d’importazione in particolare dalla Romania. In questi ultimi giorni, infatti, in molti stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che arrivano alla stazione Tiburtina. Leggi su sportface

fattoquotidiano : Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimi 48 dirigenti esterni della Regione Lazio [di Luca Teolato]… - Nadia_hopppe1 : RT @Musso___: Domanda: durante la pandemia, quanti camici ha regalato Zingaretti alla regione Lazio ? Quanti camici ha regalato Grillo alla… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-07-2020 - giorgioguidi2 : RT @FMisfatto: Alla regione Lazio speravano in un vuoto di memoria, ma la truffa costata 13 milioni di € per le mascherine sparite torna a… - Unoqual65407071 : @matteosalvinimi C'è una sottile differenza .. la Regione Lazio è stata truffata ... !a Regione Lombardia HA truffa… -