Recovery Fund, Di Maio: 'L'Europa è cambiata, la svolta è arrivata grazie alla Germania' Secondo Luigi Di Maio 'l'Europa è cambiata'. Parlando del Recovery Fund , il ministro degli Esteri ha spiegato che l'intesa a livello Ue 'è figlia anche di una svolta della Germania ' e dal fatto che '...

meb : I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo ne… - Rinaldi_euro : Questa me la segno! “I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund” - Rinaldi_euro : ?@AlbertoBagnai con stile e competenza spedisce nella fossa delle Marianne il povero giornalista del Fatto!Recovery… - G_A_V_76 : RT @LegaSalvini: MATTEO #SALVINI ASSEDIA CONTE: 'COME RISPONDE A CHI HA BISOGNO DI SOLDI ORA?' - fabiottofab : RT @Noiconsalvini: MATTEO #SALVINI ASSEDIA CONTE: 'COME RISPONDE A CHI HA BISOGNO DI SOLDI ORA?' -

Roma, 26 lug 13:02 - (Agenzia Nova) - Il Fondo per la ripresa (Recovery Fund) approvato la scorsa settimana dal Consiglio europeo è figlio di tanti fattori, ma è stato reso possibile soprattutto grazi ...I soldi del Recovery Fund "dovremo essere in grado di spenderli e soprattutto dovremo fare in modo di fare progetti per il futuro dei nostri figli e non per le beghe di cortile o per misure da bassa c ...