Previsioni Meteo Toscana: nei prossimi giorni punte di +36-38°C nelle zone interne (Di domenica 26 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: mossi in calo a poco mossi. Temperature: in aumento le massime, punte di 34-35 gradi sulle zone interne. Martedì 28 sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli, in regime di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio. Temperature: in lieve aumento con massime fino a 35-36 gradi. Mercoledì 29 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco ... Leggi su meteoweb.eu

Una nuova imponente rimonta dell’anticiclone africano porterà aria rovente su tutta la Calabria con temperature di 40 gradi a metà settimana. E il caldo potrebbe durare anche fino al 5 di agosto con g ...

METEO PIEMONTE VIDEO: previsioni AGGIORNATE

Le previsioni meteo aggiornate per la regione PIEMONTE.

