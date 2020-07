Niente festa Scudetto per Sarri: Sky ipotizza dissidi coi dirigenti, lui fa una battuta alla squadra (Di lunedì 27 luglio 2020) Decisamente strano quanto avvenuto durante la festa Scudetto per la Juventus, che poco fa ha conquistato il nono Scudetto consecutivo, almeno per quanto concerne una figura molto particolare come quella di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, infatti, è corso immediatamente negli spogliatoio dopo il fischio finale della partita contro la Sampdoria, al punto che i telecronisti Sky hanno avanzato subito delle ipotesi per spiegare l’atteggiamento da parte dello stesso allenatore. In particolare, vanno sottolineate le parole di Marocchi. Niente festa Scudetto per Sarri alla Juventus In particolare, secondo l’ex centrocampista di Juventus e Bologna, dietro la decisione da parte di Sarri di correre ... Leggi su bufale

