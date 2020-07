Meluso: “Meritiamo la salvezza, oggi è decisiva” (Di domenica 26 luglio 2020) Il direttore sportivo del Lecce, Meluso, ai microfoni di DAZN ha presentato la sfida contro il Bologna e della possibilità di salvarsi: “Abbiamo cercato di guardare in casa nostra. La sconfitta di ieri del Genoa ci ha dato una spinta psicologica, ma il Bologna non ci regalerà nulla e sarà una sfida molto difficile. Noi ci giochiamo tanto per continuare a sperare in una salvezza che meriteremmo. oggi sarà decisiva”. Foto: profilo twitter Lecce L'articolo Meluso: “Meritiamo la salvezza, oggi è decisiva” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Meluso: “Meritiamo la salvezza, oggi è decisiva” - Noovyis : (Meluso: “Meritiamo la salvezza, oggi è decisiva”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Ds Lecce: 'Meritiamo la salvezza, oggi è decisiva': Il ds del Lecce Mauro Meluso parla a Dazn prima...… -

Ultime Notizie dalla rete : Meluso “Meritiamo