Mascherine, prime multe da mille euro a Salerno (Di domenica 26 luglio 2020) Il sindaco Vincenzo Napoli con i vigili commina sanzioni a tre negozi della zona orientale della città: "Necessario rispettare le regole". Il titolare di uno dei locali multati protesta: "Farò ricorso" Leggi su repubblica

