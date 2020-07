Longo: “C’è sempre rammarico quando non si vince. La salvezza era un obiettivo per nulla scontato” (Di domenica 26 luglio 2020) Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara di Ferrara, contro la Spal: “Il rammarico c’è sempre quando non vinci, nonostante tutte le occasioni che abbiamo creato dovevamo chiuderla prima. Nei dieci minuti finali abbiamo sbagliato il tipo di lettura in un paio di circostanze. Far capire quanto è difficile portare a lottare una squadra come questa alla salvezza, costruita per altri obiettivo non è facile. E’ stato un grandissimo obiettivo che non era per nulla scontato. Abbiamo sicuramente momenti così ma era fondamentale raggiungere l’obiettivo. Verdi? Stiamo parlando di un grande calciatore a livello qualitativo, deve saper approcciare le ... Leggi su alfredopedulla

