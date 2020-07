Londra impone la quaranta per chi rientra dalla Spagna, è polemica (Di domenica 26 luglio 2020) La decisione del governo di Londra di imporre la quarantena di due settimane ai viaggiatori in arrivo dalla Spagna - dove aumentano i timori di una seconda ondata di Covid-19 - ha scatenato critiche sia nella penisola iberica che tra i turisti britannici già sulle coste spagnole, costretti a un nuovo confinamento al ritorno.Il ministro degli Esteri di Londra, Dominic Raab, ha difeso la scelta del ministero dei Trasporti sottolineando che l’esecutivo “non deve scusarsi”. “I dati arrivati dalla Spagna venerdì ci hanno mostrato un forte aumento dei casi nel Paese e abbiamo preso una decisione il più velocemente possibile, il rischio è una potenziale seconda ondata e un altro lockdown”, ha spiegato Raab in un’intervista a Sky ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Londra impone la quaranta per chi rientra dalla Spagna, è polemica - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Lettera da Londra: Il governo impone le protezioni, ma non da subito e con troppe eccezioni. Intanto Johnson si piega… - EuroStates_ : RT @fattoquotidiano: Lettera da Londra: Il governo impone le protezioni, ma non da subito e con troppe eccezioni. Intanto Johnson si piega… - ontoxy : RT @fattoquotidiano: Lettera da Londra: Il governo impone le protezioni, ma non da subito e con troppe eccezioni. Intanto Johnson si piega… - PietroGhezzi : RT @fattoquotidiano: Lettera da Londra: Il governo impone le protezioni, ma non da subito e con troppe eccezioni. Intanto Johnson si piega… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra impone Hong Kong, il Regno Unito sospende trattato di estradizione e impone l'embargo sulle armi la Repubblica Regno Unito: ministro Esteri Raab, quarantena viaggiatori provenienti dalla Spagna necessaria dopo impennata casi

Londra, 26 lug 12:11 - (Agenzia Nova) - Il Regno Unito ha agito rapidamente per imporre una quarantena ai viaggiatori di ritorno dalla Spagna dopo aver constatato un’improvvisa impennata nei casi di c ...

Coronavirus Regno Unito, quarantena per chi rientra dalla Spagna

Il governo britannico è stato criticato dalla penisola iberica e dagli stessi cittadini inglesi per la velocità con cui ha introdotto il provvedimento. "Non dobbiamo scusarci", ha replicato a Sky News ...

Londra, 26 lug 12:11 - (Agenzia Nova) - Il Regno Unito ha agito rapidamente per imporre una quarantena ai viaggiatori di ritorno dalla Spagna dopo aver constatato un’improvvisa impennata nei casi di c ...Il governo britannico è stato criticato dalla penisola iberica e dagli stessi cittadini inglesi per la velocità con cui ha introdotto il provvedimento. "Non dobbiamo scusarci", ha replicato a Sky News ...