La solita sigaretta, lo spumante e tanta schiuma. Sarri fa festa con la squadra negli spogliatoi: "Un sapore forte e particolare" (Di lunedì 27 luglio 2020) È stato il suo primo scudetto e ha gioito alla sua maniera. Maurizio Sarri, dopo aver disertato la festa in campo, ha festeggiato il suo primo titolo negli spogliatoi insieme alla squadra. Il tecnico bianconero è stato infatti poi riempito di schiuma in testa da Cuadrado per poi stappare un'enorme bottiglia e inaugurando il brindisi post-vittoria, con la sua solita sigaretta tra le labbra. "Un sapore forte e particolare", sono state le sue prime parole. Poi con il solito sarcasmo toscano ha rivelato di aver detto ai suoi giocatori: "Se avete vinto con me siete proprio forti, perché non avevo mai vinto niente". Dimenticando che in Inghilterra con il Chelsea, ... Leggi su liberoquotidiano

StefaniaStefyss : RT @MaxNerozzi: Sommerso dalla solita schiuma da barba di #Cuadrado, negli spogliatoi #Sarri se ne leva quel che basta per accendersi una s… - Lore2261984 : RT @MaxNerozzi: Sommerso dalla solita schiuma da barba di #Cuadrado, negli spogliatoi #Sarri se ne leva quel che basta per accendersi una s… - MarcoSforzato : RT @MaxNerozzi: Sommerso dalla solita schiuma da barba di #Cuadrado, negli spogliatoi #Sarri se ne leva quel che basta per accendersi una s… - CarloAl87550029 : RT @MaxNerozzi: Sommerso dalla solita schiuma da barba di #Cuadrado, negli spogliatoi #Sarri se ne leva quel che basta per accendersi una s… - marrus91 : RT @MaxNerozzi: Sommerso dalla solita schiuma da barba di #Cuadrado, negli spogliatoi #Sarri se ne leva quel che basta per accendersi una s… -

Ultime Notizie dalla rete : solita sigaretta Maurizio Sarri, il tecnico della Juventus festeggia il suo primo scudetto con la Juventus Liberoquotidiano.it Maurizio Sarri, il tecnico della Juventus festeggia il suo primo scudetto con la Juventus

È stato il suo primo scudetto e ha gioito alla sua maniera. Maurizio Sarri, dopo aver disertato la festa in campo, ha festeggiato il suo primo titolo negli spogliatoi insieme alla squadra. Il tecnico ...

Ultimo scrive ai fan nel giorno in cui avrebbe chiuso il tour: “Sarebbe stato speciale”

Il 19 luglio Ultimo avrebbe dovuto chiudere il suo primo tour negli stadi con un concerto evento – sì, per lui si può scomodare questo termine – al Circo Massimo di Roma. Una serata sold out ormai da ...

È stato il suo primo scudetto e ha gioito alla sua maniera. Maurizio Sarri, dopo aver disertato la festa in campo, ha festeggiato il suo primo titolo negli spogliatoi insieme alla squadra. Il tecnico ...Il 19 luglio Ultimo avrebbe dovuto chiudere il suo primo tour negli stadi con un concerto evento – sì, per lui si può scomodare questo termine – al Circo Massimo di Roma. Una serata sold out ormai da ...