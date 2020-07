Kulusevski formidabile: il ragazzo prodigio che incantò Sartori (Di domenica 26 luglio 2020) Applausi convinti e meritati per Dejan Kulusevski. Il talento classe 2000 è tra i migliori calciatori del campionato di Serie A. Alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano, il calciatore svedese ha realizzato 9 reti e fornito ben 8 assist. Un diamante prezioso per mister Roberto D’Aversa e per il Parma. Kulusevski è l’ennesimo capolavoro firmato Sartori: il ds dell’Atalanta lo scoprì in un torneo estivo in Svezia. Giocava con il Brommapojkarna. Gli orobici rimasero estasiati da quel ragazzino e decisero di unirlo al settore giovanile. Una crescita costante, impressionante che culminò con il successo del campionato primavera del 2019. Kulusevski era già pronto. Maturo per affrontare la Serie A e così, l’Atalanta lo manda a Parma. Con i ... Leggi su alfredopedulla

