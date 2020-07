Juventus, il ‘Dybaldo’ vale il nono Scudetto di fila. E CR7 a 35 anni è ancora da record (Di domenica 26 luglio 2020) Nella storia del calcio acronimi e sigle hanno la stessa importanza che le pietre miliari hanno lungo le strade romane. Scandiscono distanze e collocano una tappa storica nel tempo. C’è stato il Milan di Gre-No-Li, vale a dire Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Liedholm, gli svedesi d’oro dei rossoneri e della Nazionale. La Juventus del nono Scudetto consecutivo sarà invece probabilmente ricordata come quella del ‘Dybaldo’, creatura dell’intuizione di Maurizio Sarri. Alla fine quella della coesistenza tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo è l’unica grande innovazione esclusiva del tecnico toscano rispetto ai suoi predecessori ed è stata anche quella che ha fatto tutta la differenza del mondo per la vittoria del nono Scudetto ... Leggi su sportface

