Juric: “Dopo quest’anno ripartiamo da zero. Questo non è calcio, non sono emozioni vere” (Di domenica 26 luglio 2020) L’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro la Lazio:“Mi viene difficile spiegare questa partita, perché penso che abbiamo giocato nettamente meglio della Lazio. Abbiamo preso cinque gol strani, grande rammarico per i ragazzi, perché hanno fatto una prestazione di grandissimo livello, sapendo che numericamente siamo pochi. Secondo me abbiamo dominato, poi perdi cinque a uno e stai zitto, ma gli episodi sono stati devastanti”. E’ un calcio particolare:“Si fa per i soldi, per finire il campionato e per i diritti tv. Questo non è calcio, non sono emozioni vere. Ci sforziamo al massimo, i ragazzi sono stupendi, anche chi ha ... Leggi su alfredopedulla

sonosal_amoroso : #Juric dopo #VeronaLazio 'Abbiamo dominato e giocato nettamente meglio della Lazio. Calcio di luglio? Fatto per so… - Bonaz54061306 : @_TEDDYBEARS__ Non dimentichiamoci le dichiarazioni di Lucarelli dopo Roma-Parma e di Juric dopo Roma-Verona, ora s… - sportli26181512 : Juric: 'Il Verona ha giocato meglio della Lazio, per noi episodi devastanti': Juric: 'Il Verona ha giocato meglio d… - marcomiluzio87 : #Juric nel dopo gara:'Ad inizio stagione mi è stata chiesta una retrocessione dignitosa, l'importante dovevano esse… - riccardobottoni : #Juric rinnova in settimana poi prende 5banane in casa..quest'anno han azzardato e si son salvati con nomi esotici… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric “Dopo Martellate negli zoccoli e punture per fare scendere più latte: l'inchiesta che mostra cosa accade nell'allevamento di bufale Corriere della Sera