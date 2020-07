Incendio in un maneggio a Pavia, bilancio drammatico (Di domenica 26 luglio 2020) L’Incendio si è sviluppato ieri sera in un maneggio a Sant’Alessio con Vialone, in provincia di Pavia. Grave Incendio a Sant’Alessio con Vialone, nel Pavese. L’Incendio si è sviluppato nella serata di sabato 25 luglio in un maneggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbiano preso fuoco alcune rotoballe di fieno. L’Incendio si è poi propagato in tutta la struttura. Nessuna delle persone presenti nel maneggio è rimasta coinvolta nell’Incendio, ma ben 11 cavalli sono morti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro autobotti per spegnere le fiamme. Sul posto anche Polizia e Carabinieri che hanno cominciato subito le indagini per scoprire le cause del rogo. Al momento ... Leggi su bloglive

emergenzavvf : Si è concluso il lavoro dei #vigilidelfuoco, intervenuti a Sant'Alessio (PV) per l'#incendio di una stalla in un ma… - Tino44588447 : RT @repubblica: Incendio in un maneggio del Pavese, morti undici cavalli - CiroFire : RT @emergenzavvf: Si è concluso il lavoro dei #vigilidelfuoco, intervenuti a Sant'Alessio (PV) per l'#incendio di una stalla in un maneggio… - MilanoSpia : Incendio in un maneggio del Pavese, morti undici cavalli - romi_andrio : RT @repubblica: Incendio in un maneggio del Pavese, morti undici cavalli -