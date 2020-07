Il primo «sospettato di coronavirus» in Corea del Nord è un fuggitivo rientrato illegalmente (Di domenica 26 luglio 2020) Kim Jong-Un era molto soddisfatto nel dichiarare la Corea del Nord Covid-free. Tuttavia, nella giornata di ieri ha dovuto registrare quello che, secondo i bollettini ufficiali, sarebbe il primo caso sospetto di coronavirus nel Paese. Guarda caso, l’uomo che sarebbe stato individuato dalle autorità sanitarie di Pyongyang è un fuggitivo, una persona che era scappata dalla Corea del Nord due anni fa e che, adesso, è rientrato illegalmente nel Paese. Dunque, si parla anche di coronavirus in Nord Corea. LEGGI ANCHE > Secondo Kim Jong-Un, la Corea del Nord avrebbe brillantemente scampato il Covid coronavirus in ... Leggi su giornalettismo

ClarisMartewall : Mi fa ridere che ogni volta il primo sospettato di essere una spia è sempre Taehyung e poi non è mai lui ?? Gli altr… - BI_Italia : Il primo sospettato per l'incendio doloso è stato rilasciato - goddessrafferty : ho detto a tavola che il mio primo sospettato nel mio stesso omicidio sarebbe mio padre what is wrong with me -

Ultime Notizie dalla rete : primo sospettato Coronavirus nel mondo: primo caso sospetto in Corea del Nord, Kim dichiara lo 'stato di massima allerta' la Repubblica Coronavirus, primo caso sospetto in Corea del Nord: dichiarata "massima allerta"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato "l'allerta massima" per il coronavirus, dopo la scoperta del primo "caso sospetto" ufficiale nel Paese. Kim ha presieduto una riunione d’urgenza dell’uf ...

Coronavirus, in Corea del Nord Kim mette una città in lockdown: «Portato da un traditore del Sud»

Stato d’emergenza per il coronavirus in Nord Corea. Un caso sospetto di Covid-19 è stato dichiarato per la prima volta dalle autorità. Un solo caso, per il quale però è stata messa in lockdown la citt ...

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato "l'allerta massima" per il coronavirus, dopo la scoperta del primo "caso sospetto" ufficiale nel Paese. Kim ha presieduto una riunione d’urgenza dell’uf ...Stato d’emergenza per il coronavirus in Nord Corea. Un caso sospetto di Covid-19 è stato dichiarato per la prima volta dalle autorità. Un solo caso, per il quale però è stata messa in lockdown la citt ...