Halo Infinite con una grafica deludente? Digital Foundry analizza l'atteso titolo Xbox (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la presentazione del nuovo Halo Infinite durante gli Xbox Games Showcase, sono stati in molti gli utenti che hanno avuto qualche perplessità sul comparto grafico della nuova esclusiva Microsoft.In particolare in molti hanno avuto da ridire sulla grafica piatta e senza dettagli ma il team di Digital Foundry avverte che tutto questo è causato dal sistema di illuminazione utilizzato dagli sviluppatori. infatti pare che 343 Industries abbia optato per un sistema di illuminazione dinamica globale, che garantisce una maggiore uniformità all'immagine ma risulta essere molto esigente di risorse hardware.Questo si traduce col fatto che di giorno quasi tutti gli oggetti rimangano in ombra, in quanto si attiverebbero solo quando illuminati. Detto questo è chiaro ... Leggi su eurogamer

