Esposito: "Messi-Inter, non è impossibile. La Juventus stasera festeggerà lo Scudetto" (Di domenica 26 luglio 2020) Paolo Esposito, giornalista e conduttore televisivo, ha parlato a 90min Italia della sfide più importanti della giornata numero 36 del campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: La Juventus, contro la Sampdoria, avrà il secondo match point Scudetto dopo quello fallito contro l'Udinese. Gli uomini di Sarri riusciranno a conquistare il titolo? Udinese Calcio v Juventus - Serie A "Figurati se la Juventus, da squadra esperta e forte, si lascerà sfuggire la vittoria Scudetto contro una... Leggi su 90min

L'Inter espugna il Ferraris e torna al secondo posto in classifica a -4 dalla Juve. Sono tre punti pesanti messi in cassaforte che sono stati firmati dal solito Lukaku, grande protagonista con una dop ...GENOVA - Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Sky in seguito alla vittoria dell'Inter per 3-0 contro il Genoa: "Il problema è che nell'ultimo periodo non so perchè il bicchiere si è voluto ve ...