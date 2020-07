Ercolano, bimba di 11 anni annega nelle piscine Quattroventi (Di domenica 26 luglio 2020) Il tragico episodio è accaduto presso le piscine Quattroventi, in via Marittima una nota struttura a quattro stelle nel comune di Ercolano. E’ successo oggi a Ercolano. ​Una bambina di 11 anni è annegata in piscina mentre faceva il bagno e giocava con le sue amiche. La famiglia della bambina risiede nel comune vesuviano. Il … Leggi su 2anews

Agenzia_Ansa : Una bimba di 11 anni annega in una piscina a #Ercolano e una donna di 54 anni in una piscina di un agriturismo a… - neifatti : Ercolano, bimba di 11 anni muore annegata in piscina - RedazioneTvcity : Ercolano. Bimba di 11 anni annega nella piscina dell'albergo - - cappelIaiomatto : Una bimba di 11 anni annega in una piscina a #Ercolano e una donna di 54 anni in una piscina di un agriturismo a… - rocca_gianluca : #tragedia a #ercolano, #bimba di 11 anni muore #annegata in #piscina davanti ai genitori #cronachedinapoli -