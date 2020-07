Covid, nel Lazio 19 nuovi casi: 5 sono importati (Di domenica 26 luglio 2020) Oggi nel Lazio “abbiamo 19 casi e un decesso. Di questi 5 sono casi di importazione: 2 casi di nazionalità del Bangladesh, 2 casi da Pakistan e 1 caso da Ucraina”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato, facendo il punto sull’epidemia di Covid-19. In particolare, nella Asl Roma 1 dei 2 nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato e il secondo caso riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi e riguardano un ... Leggi su udine20

La mortalità intraospedaliera risultò del 13,5% nel primo gruppo, del 22,4 ... Gli autori concludono però che per valutare l'impatto dell'uso della idrossiclorochina sulla COVID-19 sono necessari ...

Tocilizumab: uno studio osservazionale nella COVID-19

E' ormai noto che la cosiddetta "tempesta citochinica" può portare a gravi conseguenze nella COVID-19 e ad un aumento della mortalità. Il tocilizumab, che agisce bloccando la interleukina 6, potrebbe ...

