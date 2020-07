Corsport: Osimhen ha già firmato il contratto col Napoli (Di domenica 26 luglio 2020) Manca ancora un po’ per l’ufficialità del passaggio di Victor Osimhen al Napoli secondo il Corriere dello Sport. La firma del calciatore è stata apposta sul contratto, ma adesso mancano ancora quelle di De Laurentiis e del presidente del Lille. I due stanno limando ancora gli ultimi particolari, tra cui le eventuali contropartite Al Lilla interessa Karnezis, che può “sgrossare” in qualche modo il contante: ma nei dialoghi tra De Laurentiis e Lopez si è avuto modo di sfiorare anche l’argomento Gabriel Un affare, il secondo, da trattare in futuro e in cui potrebbe rientrare Ounas L'articolo Corsport: Osimhen ha già firmato il contratto col Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

