Bologna-Lecce: le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la sconfitta del Genoa contro l'Inter, il Lecce cerca disperatamente la vittoria per avvicinarsi in classifica e tenere aperta la lotta salvezza. I salentini devono recuperare il gap di 4 punti dai liguri. Una missione non semplice, anche perché l'avversario odierno, il Bologna, ha motivazioni comunque importanti. I felsinei vogliono conquistare il decimo posto, eguagliando lo splendido cammino della scorsa stagione. Fischio d'inizio allo stadio Dall'Ara di Bologna alle 17.15.LE formazioni ufficialiSinisa Mihajlovic e Fabio Liverani scelgono gli undici titolari:Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Mancosu, Tachtsidis, ... Leggi su itasportpress

