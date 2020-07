Barrow devastante: l’attaccante moderno con guizzi da fenomeno (Di domenica 26 luglio 2020) Musa Barrow non è più il nuovo che avanza, piuttosto una certezza del Bologna. Anche la devastante prestazione contro il Lecce ha specificato un concetto: Musa è un attaccante moderno con guizzi da fenomeno. Un gol, due assist, un palo, una presenza costante, imprevedibile e velocità. Scoperto dall’avvocato Gigi Sorrentino quando era più di un bambino, deve ancora compiere 22 anni e se dovesse proseguire con questo rendimento di sicuro diventerebbe un riferimento anche per le big. Intanto, se lo gode il Bologna: era la prima scelta di Mihajlovic e con Sinisa non potrà che migliorare. Il gambiano che sgomma, il gambiano che incide, il gambiano che lascia il segno. Barrow sempre più in copertina. E che copertina… Foto: ... Leggi su alfredopedulla

