“Avanti un altro!” di Paolo Bonolis cede il posto a “The Wall” di Gerry Scotti (Di domenica 26 luglio 2020) Cambio della guardia nella fascia preserale di Canale 5. Dal 27 luglio, alle 18.45, non sarà più trasmesso “Avanti un altro!”, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, ma andranno in onda le repliche di “The Wall” presentato da Gerry Scotti. Dal 31 agosto, poi, sarà la volta di “Caduta libera”, sempre con Scotti al timone. Stasera 26 luglio va in onda l’ultima puntata in replica di “AvantiArticolo completo: “Avanti un altro!” di Paolo Bonolis cede il posto a “The Wall” di Gerry Scotti dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

lucianoranieri7 : @fattoquotidiano Avanti altro partitino ma la vogliamo finire in Italia di creare partitini inutili ed assurdi? - Nicola23453287 : @anari56 Avanti altro sperpero di soldi e noi paghiamo ?????? - Huguito1922 : @Paolo_Bargiggia @Inter @OfficialASRoma Aggrapparsi al calendario, lo dico da estimatore di Conte, proprio mi manca… - redflat : Oppure potremmo prima salutarli e poi farlo comunque. Acquistare peso negoziale per tirare avanti altro anno non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : “Avanti altro” Il Magic Bus è volato via, ma il mito di «Into the Wild» è più vivo che mai Corriere della Sera