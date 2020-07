Addio a Olivia De Havilland, stella della Hollywood degli anni d'oro (Di domenica 26 luglio 2020) Aveva compiuto 104 anni lo scorso 1 luglio, per lei due Oscar e il ruolo di Melania in “Via col Vento“ Leggi su media.tio.ch

