Wanda Nara risponde in maniera piccante ad un hater: “Lo faccio ogni notte, perché non provi la mia fortuna?” (Di sabato 25 luglio 2020) Wanda Nara fa ancora parlare di sé. Di recente, la moglie di Icardi ha ricevuto un duro attacco di un hater dopo aver pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram con annessa didascalia “Volto innocente”. Il follower ha criticato aspramente Wanda affermando “e chi avrebbe mai detto che saresti arrivata dove sei ora” , con l’allusione ad un video hot che la showgirl e agente di calcio aveva girato in Argentina prima di convolare a nozze con Maxi Lopez e successivamente con l’attuale marito e attaccante del Psg. Wanda ha risposto per le rime scrivendo: “Lo faccio ogni notte, perché non provi la mia fortuna, baby”. La risposta ha scatenato gli applausi dei fan che ... Leggi su sportface

