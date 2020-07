VIDEO | Milan, quale futuro per Ibrahimovic? Lo svedese manda un chiarissimo messaggio sui social (Di sabato 25 luglio 2020) quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Stefano Pioli, fresco di rinnovo, lo vorrebbe ancora nel suo Milan ma la situazione resta ancora in bilico, dato che lo svedese ha un contratto che andrà in scadenza al termine della stagione. Intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport prima del match con l'Atalanta, Frederic Massara ha confermato che "appena avremo tempo ne parleremo seriamente (del rinnovo, ndr). Come ho già avuto modo di dire a più riprese, ci confronteremo con Ibra, che ora... Leggi su 90min

AntoVitiello : Incontro in sede tra i dirigenti del #Milan e gli agenti di #Emerson Royal del #Barcellona, terzino che piace molto… - acmilan : ?? Le migliori firme rossonere in #MilanAtalanta ?? 5 masterpieces against Atalanta at San Siro ? Scegli il tuo gol… - SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - NoielaRoma1 : L’ultimo match fra Roma e Fiorentina è datato 20 Dicembre 2019. 1-4 il risultato finale per gli uomini di Fonseca.… - ArthurRichmon17 : RT @MilanPress_it: La speranza di rivedere definitivamente un vero 10 in questo #Milan con #Calhanoglu #MilanPress -