Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2020 ore 15 | 30

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO FANNO ECCEZIONE LA A1 Roma NAPOLI DOVE TROVIAMO CODE DI 3KM IN AUMENTO PER VEICOLO IN FIAMME TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE! SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE: CODE A TRATTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E GAETA NEI DUE SENSI DA FEDRICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBLITA' AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA' STRADALE

