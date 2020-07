Tragedia a Dro, morto un base jumper (Di domenica 26 luglio 2020) Un base jumper è morto a Dro. Aperta un’inchiesta per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. DRO (TRENTO) – Nuovo incidente in montagna. Un base jumper è morto nella mattinata di sabato 25 luglio 2020 a Dro dopo un lancio dal Becco dell’Aquila. L’allarme è stato lanciato da alcuni colleghi che hanno visto dal vivo la Tragedia. Secondo le prime testimonianze, riportate da La Repubblica, il paracadute della vittima non si è aperto con l’atleta che si è schiantato al suolo. Inutili i tentativi di soccorso con il decesso avvenuto sul colpo. Aperta un’indagine per capire i motivi di questo incidente con il magistrato che potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo. Secondo ... Leggi su newsmondo

