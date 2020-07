Traffico Roma del 25-07-2020 ore 15:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare sulle vie consolari resta Qualche rallentamento per lavori sulla via Ardeatina altezza di via Casali delle cornacchiole verso il centro città ci sono problemi lungo la Roma Napoli incendio di un veicolo sta provocando incolonnamenti per circa 3 km tra Valmontone e anagni-fiuggi verso Napoli entrata consigliata in direzione di Napoli Anagni l’uscita invece consigliate per le provenienze da Roma a Valmontone Traffico intenso sul litorale in particolare code a tratti sulla via Litoranea tra Tor Paterno e Villaggio Tognazzi analoga situazione all’altezza di Torrimpietra sia sull’Aurelia che sulla Roma ... Leggi su romadailynews

