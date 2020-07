Temptation Island, l'accusa: 'Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d'accordo' (Di sabato 25 luglio 2020) 'e hanno inscenato una farsa a ', ne è convinta Karina Cascella. La popolare opinionista televisiva ha insinuato che la relazione tra i due sarebbe finita molto prima di partecipare al programma. Nell'... Leggi su leggo

infoitcultura : Temptation Island, l'accusa: «Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d'accordo» - filipposvibes : A mia sorella è partito un tik tok con l'audio di Haz in cui cantava 'happy birthday' ed io, dall'altra stanza, ho… - Mart88790453 : RT @YVKISLLBY: ve lo ricordate hinata tutto felice dopo temptation island? beh, atsumu ha deciso di prendersi una pausa permanente ed er ka… - erikapretti21 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 2 (2019): Stefano Macchi arriva al falò di confronto con Anna Pettinelli correndo e sorridendo com… - kelisle : @CarolaB90 Si mette a guardarlo cn me come per temptation island e rupaul drag race?? -