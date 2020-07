Siamo lenti, la cultura deve ripartire subito, dice Elisabetta Sgarbi (Di sabato 25 luglio 2020) Mentre parliamo con la direttrice generale Elisabetta Sgarbi, La Nave di Teseo è prima nella classifica della narrativa italiana con “Il Colibrì” di Sandro Veronesi fresco vincitore del Premio Strega, della narrativa straniera con “L’enigma della camera 622” di Joël Dicker e della saggistica – o varia secondo altre classifiche – con “A proposito di niente” di Woody Allen. E contemporaneamente Sgarbi sta seguendo la 21esima edizione della Milanesiana che ha ideato e cura, e che continua ad allargare i suoi confini ben oltre Milano, con tappe fino all’11 agosto in tutta Italia (tema di quest’anno “I colori”). Ce ne sarebbe più che abbastanza per godersi in pace i propri successi, ma la differenza tra chi la ... Leggi su linkiesta

Gobbo772 : @pensieri_lenti @PinoMartino03 @matteosalvinimi Certo siamo tutti zoticoni , non come voi radical chic dei miei coglioni - Ciro9010 : @FabioCasalucci Noi siamo sempre i numeri 1 della storia voi avete fatto una impresa da coglione stai sempre da par… - StefaniaStefyss : RT @roby81juve: @StefaniaStefyss @tuttosport Ce la faremo ma fisicamente siamo al collasso. Per non parlare di un centrocampo a dir poco in… - roby81juve : @StefaniaStefyss @tuttosport Ce la faremo ma fisicamente siamo al collasso. Per non parlare di un centrocampo a dir… - XiaoZhanLoveBo1 : @Z1DI4N Siamo due cecatelli! T T Io però porto le lenti a contatto! .... però forse le porta anche lui visto he l… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo lenti Siamo lenti, la cultura deve ripartire subito, dice Elisabetta Sgarbi Linkiesta.it Atalanta, in casa del Milan con un obiettivo: mantenere il secondo posto

In un insolito venerdi sera, la Dea rende visita al Milan nella terz’ultima partita di questo campionato. La squadra atalantina è riuscita a superare anche il rognoso Bologna non senza difficoltà, gra ...

Achille Lauro, la rivoluzione non è un giro sul tagadà

Lauro De Marinis aka Achille Lauro è nato nel 1990, e quel decennio l'ha vissuto da bambino. Saprà per sentito dire che i Novanta non erano proprio gli anni del grande mash up: ogni tipologia di perso ...

In un insolito venerdi sera, la Dea rende visita al Milan nella terz’ultima partita di questo campionato. La squadra atalantina è riuscita a superare anche il rognoso Bologna non senza difficoltà, gra ...Lauro De Marinis aka Achille Lauro è nato nel 1990, e quel decennio l'ha vissuto da bambino. Saprà per sentito dire che i Novanta non erano proprio gli anni del grande mash up: ogni tipologia di perso ...