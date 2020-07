Serie B:Perugia-Trapani, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio Renato Curi si disputerà Perugia-Trapani. Si sfidano la penultima della classe contro la quindicesima. Entrambe le squadre hanno come obbiettivo la salvezza, se per il Trapani era già un obbiettivo di inizio stagione, questo non lo era per il Perugia. Gli umbri puntavano ad accedere ai Playoff così da potere ritornare in A dopo parecchi anni. Come ci arriva il Trapani il Trapani nelle ultime 5 partite ha racimolato 10 punti provenienti da 3 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta. L’ultimo match ha visto i siculi vincere con il Pescara per 1-0. il gol vitoria è statao segnato da Luperini al 13esimo del primo tempo. Ad un’intervista Castori ha detto” Sarà la prima di dieci sfide nelle quali ci giochiamo la salvezza. ... Leggi su sport.periodicodaily

