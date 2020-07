Roma Fiorentina, i convocati di Iachini: ancora out Dragowski (Di sabato 25 luglio 2020) Beppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Roma all’Olimpico Beppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera all’Olimpico contro la Roma. ancora indisponibile il portiere Dragowski. Portieri: Brancolini, Terracciano, ChiorraDifensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, VenutiCentrocampisti: Agudelo, Badelj, Duncan, Ghezzal, Pulgar.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

