Recovery fund: Conte si affida al Ciae, Comitato interministeriale per gli affari europei (Di sabato 25 luglio 2020) Si tratta di un Comitato di coordinamento tra Palazzo Chigi, ministeri e enti locali. La regia dei 209 miliardi che arriveranno con il Recovery fund sarà sostanzialmente affidata a questi attori Leggi su firenzepost

ROMA – Si scrive Ciae si legge coordinamento tra Palazzo Chigi, ministeri e enti locali. La regia dei 209 miliardi che arriveranno con il Recovery Fund sarà sostanzialmente affidata a questi attori. E ...

Il vero dilemma sul Recovery: più lavoro o pensione per tutti

Altro che dilemma tra sussidi, tagli fiscali e investimenti. La vera questione centrale per l'impiego delle risorse del Recovery Fund riguarderà lavoro e pensioni. La maggioranza giallo-rossa dovrà, i ...

