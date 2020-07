Pressing del Pd su Conte, decidiamo subito su fondi Ue (Di sabato 25 luglio 2020) AGI - Quali riforme, con quali soldi e chi decide. Sono questi i tre temi ancora aperti dopo la conclusione della trattativa sul Recovery fund a Bruxelles. Il rischio, insomma, è quello di incagliarsi nella discussione sul Contenitore, se cioè la cabina di regia per l'utilizzo dei fondi europei debba essere in capo al presidente del Consiglio, al governo nella sua collegialità o al Parlamento,Per dribblare l'ostacolo, senza però perderlo di vista, Nicola Zingaretti ha preso carta e penna e ha scritto un accorato appello al governo perchè si faccia presto nella messa a punto del piano di rilancio nazionale da presentare a Bruxelles per accedere ai 209 miliardi del Next generation Eu. Tutto alla vigilia di una settimana cruciale, con la proroga dell'emergenza e ... Leggi su agi

