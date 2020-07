Pandemia e sguardo della deriva (Di domenica 26 luglio 2020) «Giriamo la notte divorati dal fuoco, consumati dalla vita e dall’ansia di non essere più noi giriamo e giriamo, per la città concentrica giriamo e facciamo questo: guardiamo». Con questo incipit debordante e debordiano (una «traduzione» in prosa contemporanea del noto palindromo magico In girum imus nocte et consumimur igni, ripreso da Guy Debord per intitolare la sua celebre pellicola del ’78), Giuseppe Genna apre la sua ultima fatica letteraria, Reality. Cosa è successo, in libreria per i tipi di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

LuigiaFio : RT @1970Germano: Don Matteo Zuppi, artigiano della pace L'arcivescovo di Bologna affronta i temi di oggi: un grande uomo di pace che a man… - 1970Germano : RT @1970Germano: Don Matteo Zuppi, artigiano della pace L'arcivescovo di Bologna affronta i temi di oggi: un grande uomo di pace che a man… - GerriLiu5 : RT @1970Germano: Don Matteo Zuppi, artigiano della pace L'arcivescovo di Bologna affronta i temi di oggi: un grande uomo di pace che a man… - giuliocolecchia : RT @1970Germano: Don Matteo Zuppi, artigiano della pace L'arcivescovo di Bologna affronta i temi di oggi: un grande uomo di pace che a man… - luanavirgili : RT @1970Germano: Don Matteo Zuppi, artigiano della pace L'arcivescovo di Bologna affronta i temi di oggi: un grande uomo di pace che a man… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia sguardo Pandemia e sguardo della deriva | il manifesto Il Manifesto Pandemia e sguardo della deriva

«Giriamo la notte divorati dal fuoco, consumati dalla vita e dall’ansia di non essere più noi giriamo e giriamo, per la città concentrica giriamo e facciamo questo: guardiamo». Con questo incipit debo ...

Animali, nuda vita e altre forme politiche

Il virus e la specie, l’ultimo libro di Massimo Filippi, edito per Mimesis (uscito in ebook), potrebbe sembrare a uno sguardo disattento un instant book ma ci si sbaglierebbe. Come suggerisce il sotto ...

«Giriamo la notte divorati dal fuoco, consumati dalla vita e dall’ansia di non essere più noi giriamo e giriamo, per la città concentrica giriamo e facciamo questo: guardiamo». Con questo incipit debo ...Il virus e la specie, l’ultimo libro di Massimo Filippi, edito per Mimesis (uscito in ebook), potrebbe sembrare a uno sguardo disattento un instant book ma ci si sbaglierebbe. Come suggerisce il sotto ...