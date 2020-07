Musumeci: “Dal business dell’accoglienza a quello della quarantena. Conte convochi un vertice qui” (Di sabato 25 luglio 2020) La Sicilia a rischio invasione. Sbarchi a flotte e senza tregua. Centri di accoglienza che straripano. Il governatore Nello Musumeci chiede a Roma di farsi sentire. “Forse è il caso che un vertice in Sicilia lo convochi direttamente il premier Conte. Lo aspettiamo. Intanto oggi hotspot pieno a Lampedusa e migranti in arrivo a Pozzallo. A flotte e senza tregua”. Nella struttura di contrada Imbriacola ci sono oltre un migliaio di ospiti a fronte di una capienza di un centinaio di persone. Musumeci: dal business dell’accoglienza a quello della quarantena Un attacco ad alzo zero anche contro il business dell’accoglienza indiscriminata. “Intravedo occhi sgargianti in chi si sfrega le mani ... Leggi su secoloditalia

GioPepi : NELLO MUSUMECI Troppi migranti in Sicilia . Dal business dell’accoglienza a quello della quarantena? Il presidente… - GDS_it : #Migranti, #Musumeci: 'Dal business dell'accoglienza a quello della quarantena. La Sicilia dice no'… - blogsicilia : Emergenza migranti, Musumeci, 'Dal business dell'accoglienza a quello della quarantena, la Sicilia dice no' -… - ennatrasporti : Migranti: Musumeci, dal business dell’accoglienza a quello della quarantena. La Sicilia dice no - CarloRubio7 : RT @Urielbertolami: Presidente #Musumeci, Cominci a venire incontro alle istanze di sicurezza dei siciliani cacciando via dall'isola i Pref… -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci “Dal Sicilia: Provenzano, 'M5S deve fare una scelta' Affaritaliani.it