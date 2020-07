MotoGP, GP Andalusia 2020. Rossi: “Domenica una delle gare più calde mai viste” (Di sabato 25 luglio 2020) “Non sono andato male la mattina, nel pomeriggio soffro un po ‘di più, ma sembra che sia difficile per tutti. Questo pomeriggio è stato anche più caldo di prima, e penso che domani sarà la gara di MotoGP più calda che abbia mai visto”. Lo ha detto Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia, seconda prova del Mondiale di MotoGP, il pilota di Tavullia domani partirà dal quarto posto. “Ora la situazione inizia a essere davvero al limite, quindi penso che guidare 25 giri sarà una grande sfida per tutti – ha ammesso Rossi al sito ufficiale della Yamaha – Inizierò da una buona posizione, e anche il mio ritmo non è così male nel pomeriggio, ma dobbiamo ... Leggi su sportface

