Migranti, Bartolo: “Basta propaganda, Salvini vuole affondare i barchini?” (Di sabato 25 luglio 2020) PALERMO – “Da cittadino di Lampedusa io difendo il mio sindaco dagli attacchi miserevoli di chi, quando era ministro, non ha mai messo piede nell’isola e non volle mai vedere che gli sbarchi autonomi di barchini e barconi sono sempre continuati, anche a ‘porti chiusi’“. Lo scrive l’eurodeputato Pietro Bartolo, gia’ medico di Lampedusa, sulla sua pagina Facebook, commentando le dichiarazioni di Matteo Salvini contro il sindaco di Lampedusa: “I numeri non mentono: 11.334 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi contro i 3.508 dello stesso periodo del 2019. Almeno quelli il sindaco pro-sbarchi e pro-Carola Rackete li vuole leggere? “. Leggi su dire

