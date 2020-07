Migrante positivo non rispetta la quarantena imposta, prende un bus e va vendere tra gli ombrelloni in spiaggia (Di sabato 25 luglio 2020) Era risultato per due volte positivo al covid-19 e a un venditore ambulante bengalese gli era stato imposto di rimanere chiuso in casa. L’uomo, invece, in barba alle restrizioni previste per le persone positive, ha preso un bus dalla fermata Roma Termini per recarsi a Sabaudia per vendere i suoi oggetti tra gli ombrelloni in spiaggia. Il venditore ambulante è sceso alla stazione di Priverno Fossanova e poi è salito in un bus che lo ha trasportato nella località balneare. L’uomo, una volta sceso a Sabaudia, è stato individuato dalla Polizia Locale che lo ha trasportato con un’ambulanza nel vicino ospedale Goretti di Latina. L’uomo era consapevole di essere positivo al Covid 19. Leggi su baritalianews

matteosalvinimi : Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro am… - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Un altro migrante positivo al coronavirus. Chissà come mai, nessuno a sinistra sale più sulle navi… - polemicus2014 : RT @matteosalvinimi: Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro amati… - luisa_chiari : RT @FBigliardo: ??Prendiamo nuovamente atto che le destre italiane non ritengono necessario contrastare #Covid_19 perché 'il virus non esist… - LuciaLaVita1 : RT @FBigliardo: ??Prendiamo nuovamente atto che le destre italiane non ritengono necessario contrastare #Covid_19 perché 'il virus non esist… -

Ultime Notizie dalla rete : Migrante positivo "Ci ha portato migranti positivi" La Lamorgese rischia denuncia ilGiornale.it Migranti, intesa in Prefettura

Un nuovo sviluppo sulla vicenda che ha visto alcune associazioni protestare con Prefettura e Questura sull’applicazione delle nuove normative nazionali sulla regolarizzazione dei migranti. Ieri c’è st ...

Allarme covid, altri 9 positivi ai tamponi in provincia di Lecce: nuovi contagi in 7 paesi

LECCE – Il SARS-CoV-2 torna circolare in maniera più preoccupante nella provincia: sono interessati sette paesi. Oggi, 24/07/2020, è stato comunicato l’esito dei tamponi effettuati il 23/ luglio/2020 ...

Un nuovo sviluppo sulla vicenda che ha visto alcune associazioni protestare con Prefettura e Questura sull’applicazione delle nuove normative nazionali sulla regolarizzazione dei migranti. Ieri c’è st ...LECCE – Il SARS-CoV-2 torna circolare in maniera più preoccupante nella provincia: sono interessati sette paesi. Oggi, 24/07/2020, è stato comunicato l’esito dei tamponi effettuati il 23/ luglio/2020 ...