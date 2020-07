Meteo ROMA: dal BEL TEMPO alla CANICOLA (Di sabato 25 luglio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà bel TEMPO e caldo moderato nel weekend, poi le temperature aumenteranno in quanto l'anticiclone si avvarrà di una decisa spinta di masse d'aria nord-africane. Sabato 25: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Domenica 26: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Lunedì 27: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero ... Leggi su meteogiornale

