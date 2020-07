Mbappè, Psg: il comunicato ufficiale sulle sue condizioni (Di sabato 25 luglio 2020) Mbappè, il Psg comunica che il giocatore ha riportato una distorsione alla caviglia destra e che sarà rivalutato nelle prossime 72 ore Mbappè, il Psg comunica che il giocatore ha riportato una distorsione alla caviglia destra e che sarà rivalutato nelle prossime 72 ore, come riporta calciomercato.com. IL comunicato – Mbappé ha riportato una distorsione della caviglia destra con un’importante lesione del compartimento laterale esterno (che comprende i legamenti ndr.). Sarà rivalutato in 72 ore sia da un punto di vista clinico che attraverso nuovi esami radiografici. CHAMPIONS LONTANA- Al momento i tempi di recupero sono ancora incerti ma chiaro che diventa sempre più difficile pensarlo al top per la gara di Champions con l’Atalanta del 12 agosto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tvdellosport : ?? CHE DOLORE MBAPPE'! ?? L’attaccante del #PSG in lacrime, la caviglia si piega! Costretto a uscire, rischia di sa… - DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - tvdellosport : ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? Un gol di #Neymar al 14' regala il trofeo ai parigini! Tanta paura per… - sportface2016 : #Psg, le condizioni di #Mbappè - RbrSport : ??Infortunio #Mbappé, sempre più in dubbio la sua presenza con l'#Atalanta ''Mbappé ha riportato una distorsione al… -

