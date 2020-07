Lukaku trascina l'Inter che si riprende il secondo posto: Genoa ko (Di sabato 25 luglio 2020) Una vittoria che vale il sorpasso per il secondo posto e che, probabilmente, aumenta i rimpianti per una volata scudetto da cui l' Inter è uscita di scena troppo presto. A Genova fa festa la squadra di Antonio Conte, che ritrova la LuLa (anche se Lautaro stecca ancora) e fa le prove generali in vista della sfida con il Getafe in Europa League. I nerazzurri, trascinati da Lukaku, autore di una doppietta, piegano il Genoa con un tris, in una partita che non è mai stata in discussione. Il Grifone è sceso in campo troppo rinunciatario e non è riuscito a cambiare marcia nella ripresa, una volta che si è ritrovato a inseguire. Adesso Nicola è costretto a fare il tifo per il Bologna, impegnato domani contro il Lecce, per evitare che la lotta ... Leggi su iltempo

