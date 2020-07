ll ruolo opaco dei vertici (già sostituiti dall'Arma) e l'encomio anti spaccio (Di sabato 25 luglio 2020) Luca Fazzo I silenzi del maggiore Papaleo, ora a Cremona. Ieri rimosso Savo, capo a Piacenza, e altri due Un ruolo «opaco». Così gli investigatori di Piacenza definiscono quello del maggiore Rocco Papaleo, oggi comandante della compagnia di Cremona. Ma che a Piacenza ha lavorato a lungo. Perché «opaco»? Perché se è vero che alla fine è stato Papaleo a portare alla luce quanto accadeva alla stazione Levante di via Caccialupo, è anche vero che l'ufficiale ha atteso anni prima di aprire bocca. E alla fine lo ha fatto non con una denuncia formale, come sarebbe stato suo dovere, ma quasi chiacchierando, facendo ascoltare dal suo telefonino i racconti-choc dello spacciatore Hamza Lyamani. È un tema delicato, quello del ruolo di Papaleo, ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : ruolo opaco ll ruolo opaco dei vertici (già sostituiti dall'Arma) e l'encomio anti spaccio il Giornale ll ruolo opaco dei vertici (già sostituiti dall'Arma) e l'encomio anti spaccio

Un ruolo «opaco». Così gli investigatori di Piacenza definiscono quello del maggiore Rocco Papaleo, oggi comandante della compagnia di Cremona. Ma che a Piacenza ha lavorato a lungo. Perché «opaco»? P ...

Juve brutta, ma non è colpa di Sarri: chi ha preso Ramsey e Rabiot? Le rose stellari sono altre...

Ce l’hanno tutti con Sarri. Buona parte dei tifosi juventini, la gran parte dei commentatori, spesso anche esperti juventinologi. La Juve balbuziente e “schizoi ...

Un ruolo «opaco». Così gli investigatori di Piacenza definiscono quello del maggiore Rocco Papaleo, oggi comandante della compagnia di Cremona. Ma che a Piacenza ha lavorato a lungo. Perché «opaco»? P ...Ce l’hanno tutti con Sarri. Buona parte dei tifosi juventini, la gran parte dei commentatori, spesso anche esperti juventinologi. La Juve balbuziente e “schizoi ...