La crema di caffè light senza lattosio: buona come al bar e veloce da preparare (Di sabato 25 luglio 2020) La crema di caffè light senza lattosio: buona come al bar e veloce da preparare. La crema di caffè è un dessert che non ha rivali quando si tratta di nobilitare come si deve un fine pasto sontuoso. La ricetta classica non è esattamente dietetica, visto che prevede come ingredienti essenziali la panna e il latte. Se sei tra quanti sono intolleranti al lattosio, decisamente non fa per te. Ma niente paura. Quella che ti suggeriamo oggi è una versione light, non solo senza lattosio ma anche vegana e senza glutine. Leggera, sì, ma non certo insapore: ti promettiamo che sarà ... Leggi su pianetadonne.blog

alwaysdaniela_ : @dipingimilcuore oddio troppo buona la crema di caffè - dipingimilcuore : la mia coerenza è di un livello sconosciuto del tipo che odio il caffè e qualsiasi cosa che comprenda del caffè fat… - IreneFotofobia : libra y crema al caffè ?? - culturasarda : Crema caffè senza latte e senza panna - Giulia8383 : Quant'è bona la crema al caffè -

Ultime Notizie dalla rete : crema caffè Burger King: apre a Milano il BKCafé, nuovo format per colazioni e aperitivi Corriere della Sera