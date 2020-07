Inter, squadra in partenza verso Genova: c’è De Vrij (Di sabato 25 luglio 2020) Buone notizie per il tecnico dell’Inter Antonio Conte, che nel match del Ferraris contro il Genoa, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020 ed in programma sabato 25 luglio alle 19.30, potrà contare su Stefan De Vrij. Il difensore olandese aveva lasciato anzitempo il campo nella sfida di mercoledì contro la Fiorentina e si temeva che la distorsione rimediata potesse costringerlo ai box. Come testimonia invece la foto postata sul profilo ufficiale dei nerazzurri sui social, De Vrij partirà regolarmente per Genova insieme ai compagni. 🛫 partenza squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1⃣9⃣:3⃣0⃣ c'è #GenoaInter 💪 Tutte le ... Leggi su sportface

