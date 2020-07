Indagine epidemiologica, effettuati 1.200 test sierologici: il ringraziamento di Mastella (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono complessivamente quasi 1.200 i test sierologici effettuati nei giorni 23 e 24 luglio, presso la struttura sportiva del Palatedeschi, nell’ambito dell’Indagine epidemiologica promossa dal Comune di Benevento, in collaborazione con l’Università degli studi del Sannio e l’Asl, sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19.L’Indagine, com’è noto, consentirà di stimare il grado di diffusione del nuovo coronavirus sulla popolazione cittadina durante questi mesi. Inoltre, l’Università degli studi del Sannio provvederà a mettere a disposizione degli studiosi i risultati dello studio di sieroprevalenza effettuato nel capoluogo sannita.“Ringrazio i titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano ... Leggi su anteprima24

Sminatore_ve : @antonioripa @MauroV1968 Eccessivo. Per fare cose semplici, strumenti semplici. Ovvio se vuoi fare un'indagine epi… - micheled2869 : RT @meteorologo777: 3 ragazzi romani che durante il weekend erano stati in vacanza a Capri, insieme ad altre persone, sono risultati positi… - cintamtam : RT @meteorologo777: 3 ragazzi romani che durante il weekend erano stati in vacanza a Capri, insieme ad altre persone, sono risultati positi… - andreafrugiuele : RT @meteorologo777: 3 ragazzi romani che durante il weekend erano stati in vacanza a Capri, insieme ad altre persone, sono risultati positi… - MarcoRandellini : RT @meteorologo777: 3 ragazzi romani che durante il weekend erano stati in vacanza a Capri, insieme ad altre persone, sono risultati positi… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine epidemiologica Covid-19, a Latina sotto osservazione la comunità Sikh: avviata l'indagine epidemiologica IlFaroOnline.it Coronavirus, 13 nuovi casi in Puglia: 6 nel Foggiano

Foggia, 24 luglio 2020. Aumento di positività Covid in Puglia: dopo i 9 casi di ieri, come riporta il bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Promozione della salute, 13 nuovi casi registr ...

Coronavirus, 12 nuovi casi nel trevigiano e due ricoveri

TREVISO - Ci sono 12 nuovi di casi di Coronavirus nella Marca e due ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Treviso. Lo si apprende da una nota dell’Ulss 2, che ha diramato i risul ...

Foggia, 24 luglio 2020. Aumento di positività Covid in Puglia: dopo i 9 casi di ieri, come riporta il bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Promozione della salute, 13 nuovi casi registr ...TREVISO - Ci sono 12 nuovi di casi di Coronavirus nella Marca e due ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Treviso. Lo si apprende da una nota dell’Ulss 2, che ha diramato i risul ...