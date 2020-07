Gp Andalusia, qualifiche MotoGP: Vinales regala la pole a Quartararo (Di sabato 25 luglio 2020) Con un finale da brivido, Fabio Quartararo è il primo delle qualifiche MotoGP del GP Andalusia. il francese approfitta del giro cancellato di Maverick Vinales per segnare la seconda pole consecutiva. Un ottimo Francesco Bagnaia completa la prima fila. Valentino Rossi è ottimo quarto, mettendosi alle spalle un inizio di stagione difficile. Ottima la prestazione della KTM, che piazza tre moto nelle prime 12 posizioni. Il grande colpo di scena del weekend è Marc Marquez, che non percorre nemmeno un giro cronometrato. E annuncia che non prenderà parte alla gara di domani. BREAKIING NEWS @marcmarquez93 will not start tomorrow's #AndaluciaGP More info to follow at https://t.co/Up0SRc0Pd3#MotoGP pic.twitter.com/ky3UTaw5Vs— ... Leggi su sport.periodicodaily

